Sosyal yardım alanlara bayram parası var mı? 2022 Bayram harçlığı kimlere verilecek? Kurban Bayramı'nda 500 TL dağıtılacak mı?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek. Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA 500 TL VERİLECEK Mİ?

Devletin sağladığı ödeme desteği 500 TL değildir. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecektir. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacaktır.