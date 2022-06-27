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    • Haberler
    • 27.06.2022 18:09
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    • 27.06.2022 18:10
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    Sosyal yardım alanlara bayram parası var mı? 2022 Bayram harçlığı kimlere verilecek? Kurban Bayramı'nda 500 TL dağıtılacak mı?

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödeme yapılacak. Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram ikramiyelerinin kimlere ödeneceği araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? 2022 Bayram parası kimlere verilecek? Kurban Bayramı'nda kimlere 500 TL verilecek? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' hakkında bilgiler...

    SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM PARASI VAR MI?

    Sosyal yardım alanlara bayram parası var mı? 2022 Bayram harçlığı kimlere verilecek? Kurban Bayramı'nda 500 TL dağıtılacak mı? soruları bayramın yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başladı. İşte sevletin verdiği aile desteği ile ilgili tüm ayrıntılar...

    SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM PARASI VAR MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeledi. İhtiyaç sahibi herkes 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' desteğinden yararlanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlara güzel haber geldi. Devletin sağladığı bayram ödemelerinden sosyal yardım alanlar da faydalanacak.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek. Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

    KURBAN BAYRAMI'NDA 500 TL VERİLECEK Mİ?

    Devletin sağladığı ödeme desteği 500 TL değildir. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecektir. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacaktır.

        ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        İlk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.

        VEFAT YARDIMI NEDİR, NE KADAR?

        Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 lira nakdi destek verilecek. Bu desteğin ödemeleri başvuru sonucunda 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Vatandaşlar ölüm belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.
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        Haberler Haberler Sosyal yardım alanlara bayram parası var mı? 2022 Bayram harçlığı kimlere verilecek? Kurban Bayramı'nda 500 TL dağıtılacak mı?
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