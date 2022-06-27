Özel numara kapatma gizli numara çağrı engelleme nasıl yapılır? Vodafone-Turkcell-Türk Telekom özel numara kapatma...

Bimcell Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?

Bimcell kullanan kişilerin kendilerine gelen özel veya gizli çağrıları almamaları için *253# kodunu kullanmaları gereklidir. Bu numarayı aktif olan hat üzerinde aranması ile beraber Bimcell kullanıcıları, kendilerine gelen özel çağrıları bir daha almazlar.

İphone Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?

İphone marka kullananların numaralarına özel ya da gizli çağrıların gelmemesi için izlemeleri gereken adımlar şöyle sıralanmıştır:

• Ayarlara girilir.

• Ayarlardan Telefon sekmesine tıklanır.

• Sayfada yer alan "Bilinmeyenleri Sessize Al" seçeneği açılır.

Bu ayarın yapılması ile beraber, kişilerin telefon numaralarını arayan bilinmeyen ya da özel numaraların çağrıları ile telefon çalmaz. Sadece telefon numarasının aranmasından sonra kişilere bildirim olarak gizli numara tarafından arandıkları bilgisi bildirim olarak gelir.