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    • Haberler
    • 27.06.2022 16:49
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    • 27.06.2022 17:29
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    meb.gov.tr / e-Okul LGS sonuçları - puan öğrenme ekranı 2022! LGS tercih işlemleri ne zaman?

    Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı sorusu gündem oldu. Sınavda kaç puan aldığını merak eden vatandaşlar, 2022 LGS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; meb.gov.tr 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS sonuçları açıklandı mı 2022?

    LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr LGS sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İyi bir liseye yerleşmek için hayaller kuran öğrenciler, LGS sınavına giriş yaptı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından 2022 LGS sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki; 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıt geldi!



    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

    LGS TERCİHLERİ 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene 2021'de LGS tercih tarihleri 5-16 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihler baz alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerinin de Temmuz ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.

        LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        LGS tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Lise tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

        LGS SONUÇ TARİHİ HAKKINDA BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

        İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

        2021-2022 eğitim öğretim yılını biliyorsunuz yüz yüze eğitime devam ederek kesintisiz bir şekilde tamamladık. Bunu pas geçmememiz gerekiyor, bu çok önemli bir şey. 1.5 yıl aradan sonra öğretmenlerimizle birlikte tüm paydaşlarımızla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılını sağlık kurallarına uyarak ve bir gün okulumuzu eğitim öğretimde kesintiye uğratmadan sadece sınıf bazlı kapatmaya getirerek başarılı bir şekilde 17 Haziran itibarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü bu süreçte herkes tüm dünya ve Türkiye ilk defa okulların sadece öğrenme merkezi olmadığını öğrenmiş oldu. Yani okullar öğrencilerin psikososyal gelişimlerini akran eğitimlerini, kültür sanat gelişimlerini mekanlar olduğunu görmüş oldu. Bu çok kıymetli bir şey.Tabi bu sürecin kahramanları öğretmenlerimiz. Çok teşekkür ediyorum.

        Biz devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. Bugünlere kolay bir şekilde gelemezdik. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti ve başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Yazın da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 4 tane yaz kursu açıyoruz. Birincisi bilim sanat merkezinde. Bilim sanat merkezimizin özel öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmekle ilgili ilave programlar, destekler aldık. Hem akademik hem de görsel sanatlarla ilgili hem işitsel sanatlarla ilgili kendilerini geliştirecek mekanlar. Ülkemizin geleceğinin inşaasının sağlayacak gençlerimizin yetiştiği okulu haricinde eğitim aldıkları yerler.

        Bilim sanat merkezlerimizde bu yıl ilk defa tüm öğrencilerimize açtık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize. Bilim sanat merkezlerimizin olduğu tüm yerlerde ücretsiz bir şekilde bu merkezlerimiz tarafından bilim ve sanat yaz okullarına ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Burada bir de esneklik sağladık. İlla bulundukları yerdeki, yaşadıkları yerlerdeki değil istedikleri yerlere gittikleri zaman başvuru süreçleri de devam ediyor. Bu aynı zaman da öğretmenlerimiz için de geçerli. Öğretmenlerimiz de eğitim öğretim görevinde bulundukları okullarda gerekmiyor. İstedikleri yerde tatile gittikleri zaman başvurarak bu süreçlerde aktif olarak yer alabilirler. Esnek bir model.

        Yabancı dille ilgili sıkıntımız var bunu kırmak istiyoruz. Artık metadolojiyi değiştireceğiz, öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. Yaz okullarında uygulayacağız. İngilizce çok iyi öğretilen okullarımız var. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

        Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

        LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

        Bakanlık olarak hiç bir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söylediysek o zaman açıklanacak

        "KAYIT YAPMAK İÇİN BAĞIŞ OLAMAZ"

        MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.
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