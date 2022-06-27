meb.gov.tr / e-Okul LGS sonuçları - puan öğrenme ekranı 2022! LGS tercih işlemleri ne zaman?

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

2021-2022 eğitim öğretim yılını biliyorsunuz yüz yüze eğitime devam ederek kesintisiz bir şekilde tamamladık. Bunu pas geçmememiz gerekiyor, bu çok önemli bir şey. 1.5 yıl aradan sonra öğretmenlerimizle birlikte tüm paydaşlarımızla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılını sağlık kurallarına uyarak ve bir gün okulumuzu eğitim öğretimde kesintiye uğratmadan sadece sınıf bazlı kapatmaya getirerek başarılı bir şekilde 17 Haziran itibarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü bu süreçte herkes tüm dünya ve Türkiye ilk defa okulların sadece öğrenme merkezi olmadığını öğrenmiş oldu. Yani okullar öğrencilerin psikososyal gelişimlerini akran eğitimlerini, kültür sanat gelişimlerini mekanlar olduğunu görmüş oldu. Bu çok kıymetli bir şey.Tabi bu sürecin kahramanları öğretmenlerimiz. Çok teşekkür ediyorum.

Biz devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. Bugünlere kolay bir şekilde gelemezdik. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti ve başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Yazın da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 4 tane yaz kursu açıyoruz. Birincisi bilim sanat merkezinde. Bilim sanat merkezimizin özel öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmekle ilgili ilave programlar, destekler aldık. Hem akademik hem de görsel sanatlarla ilgili hem işitsel sanatlarla ilgili kendilerini geliştirecek mekanlar. Ülkemizin geleceğinin inşaasının sağlayacak gençlerimizin yetiştiği okulu haricinde eğitim aldıkları yerler.

Bilim sanat merkezlerimizde bu yıl ilk defa tüm öğrencilerimize açtık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize. Bilim sanat merkezlerimizin olduğu tüm yerlerde ücretsiz bir şekilde bu merkezlerimiz tarafından bilim ve sanat yaz okullarına ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Burada bir de esneklik sağladık. İlla bulundukları yerdeki, yaşadıkları yerlerdeki değil istedikleri yerlere gittikleri zaman başvuru süreçleri de devam ediyor. Bu aynı zaman da öğretmenlerimiz için de geçerli. Öğretmenlerimiz de eğitim öğretim görevinde bulundukları okullarda gerekmiyor. İstedikleri yerde tatile gittikleri zaman başvurarak bu süreçlerde aktif olarak yer alabilirler. Esnek bir model.

Yabancı dille ilgili sıkıntımız var bunu kırmak istiyoruz. Artık metadolojiyi değiştireceğiz, öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. Yaz okullarında uygulayacağız. İngilizce çok iyi öğretilen okullarımız var. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Bakanlık olarak hiç bir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söylediysek o zaman açıklanacak

"KAYIT YAPMAK İÇİN BAĞIŞ OLAMAZ"

MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.