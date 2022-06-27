Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Son dakika tatil açıklaması...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.