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    • Haberler
    • 27.06.2022 08:08
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    • 27.06.2022 08:08
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    Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün tatil mi... Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı ne zaman?

    Kurban Bayramı için birçok kişi günleri saymaya başladı. Her sene coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı’nın bu sene hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    2022 Kurban Bayramı Ne Zaman?

    Kurban Bayramı için birçok kişi günleri saymaya başladı. Her sene coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı'nın bu sene hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilenler…

    2022 Kurban Bayramı Ne Zaman?

    2022 Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayı içerisinde yerine getirilecek. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek.

    Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

    Kurban Bayramı tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle 4,5 günlük bir tatil olacak. Tatilin 9 güne uzatılması pek mümkün görünmüyor.

        Kurban Bayramı tarihleri;

        8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arefesi

        9 Temmmuz Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün

        10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı 2. Gün

        11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün

        12 Temmuz Salı Kurban Bayramı 4. Gün

        Kurban Bayramı Tatili Birleşecek Mi?

        Kurban Bayramı tatili için en merak edilen sorulardan biri de Kurban Bayramı tatili birleşecek mi sorusu oldu. Bayram tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da dört gün kutlanacak.
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            Haberler Haberler Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün tatil mi... Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? 2022 Kurban Bayramı ne zaman?
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