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    • Haberler
    • 27.06.2022 08:00
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    • 27.06.2022 08:00
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    Kandilli deprem son dakika 2022! Deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son dakika son depremler listesi!

    Sonb dakika deprem listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı yaşayan birçok kişi arama motorlarına yönelerek araştırmalara başladı. Peki, Son dakika deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son dakika depremler neler? Deprem mi oldu? İşte merak edilenler...

    Kandilli deprem son dakika 2022! Deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son dakika son depremler listesi!

    Kandilli ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı yaşayan birçok kişi deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Deprem Mi Oldu?

    Son dakika deprem listesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şiddetine göre günlük olarak birçok deprem meydana gelse de bunlardan sadece bazıları hissedilmektedir. Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesini takip ederek güncel depremler hakkında haberdar olabilirsiniz.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

        25 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ!

        2022.06.25 15:57:00 37.9845 35.5852 18.9 -.- 1.6 -.- DIKME-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
        2022.06.25 15:41:56 39.4247 29.3620 0.0 -.- 1.3 -.- IKIBASLI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2022.06.25 15:07:58 40.7935 27.8963 11.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
        2022.06.25 14:51:11 38.7257 43.5348 7.5 -.- 1.8 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel
        2022.06.25 14:48:57 39.0382 37.3950 0.0 -.- 1.3 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
        2022.06.25 14:22:49 36.1965 33.6873 0.0 -.- 1.4 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.06.25 12:46:02 39.1378 27.5800 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
        2022.06.25 12:45:38 39.6322 29.5660 15.4 -.- 1.5 -.- KIRIK-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
        2022.06.25 12:39:32 39.4680 29.6650 0.0 -.- 1.6 -.- VAKIF-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
        2022.06.25 12:30:02 39.8847 28.8292 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel


        2022.06.25 12:25:35 39.8917 28.8032 0.0 -.- 1.6 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
        2022.06.25 11:52:22 38.5688 27.2995 17.8 -.- 1.7 -.- GOKCELER-(MANISA) İlksel
        2022.06.25 11:48:37 37.3938 28.0030 0.0 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
        2022.06.25 11:19:33 39.4747 33.5018 5.3 -.- 1.8 -.- KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
        2022.06.25 10:34:07 38.9708 26.0653 22.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.06.25 10:02:50 40.1510 31.6867 0.0 -.- 2.3 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
        2022.06.25 09:35:54 38.3232 28.6378 13.3 -.- 1.5 -.- SUBASI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
        2022.06.25 09:22:34 39.2382 27.8828 5.5 -.- 1.2 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2022.06.25 09:17:06 40.5913 28.8888 13.0 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
        2022.06.25 08:32:24 38.1810 28.4110 20.9 -.- 1.5 -.- TASLIYATAK-KIRAZ (IZMIR) İlksel
        2022.06.25 08:27:00 41.0627 42.0288 5.3 -.- 2.4 -.- TORBALI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
        2022.06.25 07:54:59 39.5970 25.9968 9.9 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2022.06.25 07:46:09 36.7060 29.3615 7.0 -.- 1.9 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
        2022.06.25 07:14:53 36.8023 27.3217 5.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.06.25 05:54:29 40.6623 31.5290 18.1 -.- 1.9 -.- CEPNI-(BOLU) İlksel
        2022.06.25 05:13:42 41.0183 24.8953 8.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
        2022.06.25 04:48:31 40.6682 31.5527 22.9 -.- 2.2 -.- SULTAN-(BOLU) İlksel
        2022.06.25 02:36:26 39.1993 27.4832 7.9 -.- 2.5 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
        2022.06.25 02:29:06 37.6470 25.9960 12.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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        Haberler Haberler Kandilli deprem son dakika 2022! Deprem mi oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son dakika son depremler listesi!
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