BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ?



Kurban Bayramı'ndan sonra 13-14 Temmuz'un tatil edilmesi halinde, hafta sonu tatilleri ile birlikte 9,5 gün tatil ihtimali olabilir. Zira, 15 Temmuz Cuma gününr denk geliyor. 9,5 gün tatil yapılabilmesi için bayram sonrasında Çarşamba ve Perşembe gününün de tatil edilmesi gerekiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonraki 2 iş günü tatil edilmemiş, tatil hafta sonuna bağlanmamıştı. Kurban Bayramı için ihtimaller zayıf olsa da geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalar gibi de olabilir.