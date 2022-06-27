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    • Haberler
    • 27.06.2022 09:57
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    • 27.06.2022 10:19
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    BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?

    2022 bayram tatili vatandaşlar trarafından heyecanla bekleniyor. Bu sene bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise en sık aratılanlar arasında yer aldı.Peki, bayram tatili birleşti mi? 2022 bayram tatili kaç gün? 8 Temmuz tatil mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?

    2022 Bayram tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında detaylar netleşecek. Bayram tatili 9 gün mü sousuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ?


    Kurban Bayramı'ndan sonra 13-14 Temmuz'un tatil edilmesi halinde, hafta sonu tatilleri ile birlikte 9,5 gün tatil ihtimali olabilir. Zira, 15 Temmuz Cuma gününr denk geliyor. 9,5 gün tatil yapılabilmesi için bayram sonrasında Çarşamba ve Perşembe gününün de tatil edilmesi gerekiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonraki 2 iş günü tatil edilmemiş, tatil hafta sonuna bağlanmamıştı. Kurban Bayramı için ihtimaller zayıf olsa da geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalar gibi de olabilir.


        2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

        2022 Kurban Bayramı tatilinin 4 gün olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili detaylar bugün Kabine Toplantısı sonrası netleşebilir. Güncl gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

        KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2022

        Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

        Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

        Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

        Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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        Haberler Haberler BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?
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