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    • Haberler
    • 27.06.2022 06:50
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    • 27.06.2022 06:58
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    Bakan Özer müjdeyi verdi! İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih! LGS sonuçları erken mi açıklanacak?

    LGS sonuçları liseye gitmek isteyen birçok aday tarafından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu eyr aldı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı? LGS ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bakan Özer müjdeyi verdi! İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

    LGS sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. LGS sonuçları 2022 sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haerimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    Bakan Özer Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yaptığı açıklamada "30 Haziran'da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" dedi.

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

    MEB sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

        Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        LGS 2022 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILMIŞTI


        Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıl soruları ve cevapları sınav sona erdikten birkaç saat sonra erişime açmıştı. Bu yıl da aynı uygulamaya gidildi ve Liselere Geçiş Sınavı 2022 soruları ve cevapları MEB tarafından sınavdan birkaç saat sonra duyuruldu. LGS soruları ve cevap anahtarı meb.gov.tr adresinden kontrol edilmeye başlandı.
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