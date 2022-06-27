Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret açıklaması son dakika! İşte milyonların beklediği rakam! YENİ ZAMLA 5 BİN LİRAYI...

Asgari ücret zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar 2022? Asgari ücret 2022 son dakika! İşte detaylar...