3600 gün emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

3600 günden emekli olabilmek için gerekli olan şartlar, kişilerin 23.05.2002 tarihine kadar 3600 prim günü çalışmış olmaları gereklidir. 3600 günden emeklilik isteyen kişilerin prim günü şartı ile beraber erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaşlarını doldurmaları gereklidir. Ayrıca 15 yıl boyunca sigortalı olması gereken kişiler, belirlenen bu şartları yerine getirmedikleri sürece emekli olamazlar.
3600 gün ile emekli olmak isteyen kişiler için belirlenmiş olan yaş grupları, kadınlara ve erkeklere göre farklı olarak belirlenmiştir. Kadınların yaş tablosu şöyle sıralanmıştır:
15 yıl + 50 yaş +3600 Gün şartının yerine getirilme tarihine göre;
• 23.05.2002'den önce olan kadınlar için 50,
• 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında olan kadınlar için 52,
• 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında olan kadınlar için 54,
• 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında olan kadınlar için 56 ve
• 24.05.2011'den sonra olan kadınlar için 58
3600 günden emeklilik isteyen erkekler içinse yaş tablosu şöyle sıralanmıştır:
15 yıl + 50 yaş +3600 Gün şartının yerine getirilme tarihine göre;
• 23.05.2002'den önce olan erkekler için 55,
• 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında olan erkekler için 56,
• 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında olan erkekler için 57,
• 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında olan erkekler için 58
• 24.05.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında olan erkekler için 59 ve
• 24.05.2014'den sonra olan erkekler için 60
3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar 2022?
3600 günle emeklilerin maaşları, kişilerin ağırlıklı hizmet dönemlerine göre belirlenmiştir. Güncel olarak belirlenmiş olan maaş tutarları şöyle sıralanmıştır:
• Eğer ağırlıklı hizmet süresi 2000 yılından önce ise 2800 TL -3000 TL
• 2000 öncesi ile 2000-2008 arası ise 2600 TL -2800 TL
• 2000 öncesi, 2000-2008 arası ile 2008 sonrası şeklinde eşit sayılabilecek şekilde ise 2500 TL
• 2008 yılından sonra Hizmet yıllarının önemli bir kısmı doldurulmuşsa 1500 TL
4500 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4500 prim günü üzerinden emekli olmak isteyen kişiler için yaş ve 25 hizmet yılı şartları aranır. Bu şartlar kadınlar ve erkekler için farklı olarak belirlenmiştir. Erkeklerin 4500 günden emekli olma yaşları, sigorta primlerine göre şöyle sıralanmıştır:
• 23.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında 56,
• 23.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında 57,
• 23.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında 58,
• 23.05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında 59 ve
• 23.05.2014 ve sonrası için 60 yaşın doldurması gereklidir.
4500 günden emekli olmak isteyen kadınlar içinse bu yaş sınırlaması şöyledir:
• 23.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında 52,
• 23.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında 54,
• 23.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında 56 ve
• 23.05.2011 ve sonrası için 58 yaşın doldurması gereklidir.