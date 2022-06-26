Zilhicce ayında neler yapılır, ibadetleri ve faziletleri nelerdir? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2022?

ZİLHİCCE AYI HAKKINDA HADİSLER

◼ Hadis literatüründe zilhicce ayı ile alakalı rivayet edilen birçok hadise ve bu ayda yerine getirilmesi tavsiye edilen ibadetlere rastlamak mümkün olup bu hadislerin en meşhurlarından biri şu şekildedir:

🔸 "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin." (x)(Şevkânî, Neylü'l-evṭâr, III, 354)

Hadis-i Şerif'ten anlaşılacağı üzere Allah katında yapılan her türlü ibadetin son derece faziletli kabul edildiği Zilhicce ayında tekbir getirmek ve bolca istiğfar çekmek oldukça önemlidir.

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Bu gibi insanı manen destekleyen kalbi ve lisani ibadetlere ek olarak Zilhiccenin ilk on günü yani ayın başlangıcından Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar oruç tutmak Rasulullah'ın (sav) bu ibadet için çokça tercih ettiği bir zaman dilimi olup ümmetine de şiddetle tavsiye ettiği bir dönemdir. Hatta bazı mezhepler Zilhiccenin ilk on gününde tutulan orucun müstehap seviyesinde olduğu yönünde fetva vermişlerdir.