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    • Haberler
    • 26.06.2022 07:20
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    • 26.06.2022 07:20
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    Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman, nereden yapılacak?

    2022 üniversite tercih dönemi öğrenciler tarafından aratılıyor. Zor bir senenin ardından son oturumlara da giriş yapan öğrenciler üniversite tercih dönemi ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır? 2022 YKS tercihleri nereden yapılır? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr

    YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. Bugün itibariyle son oturumların gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciler tercih dönemi için bekleyişe başlayacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 üniversite tercihleri ne zaman ve 2022 YKS tercihleri nasıl yapılır soruları yer alıyor. Üniversite hayali kuran adaylar konuyla ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. 2022 YKS tercih dönemi ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    YKS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    YKS sınav sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan YKS'YE ait değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren açıklanmıştı. bu sene ise sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip edrek haberdar olabilirsiniz

    YKS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
    YKS 2022 tercih dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. 20 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların 1 hafta sonrasında tercihlerin alınması bekleniyor. 20 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemi başlayabvilir. Konuyla ilgili resmi açıklama için ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip edebilirsiniz.

        YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

        Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde YKS'ye ilişkin alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yayımlandı. 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

        Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."

            TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

            SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi.

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