Yüzde 25 kira artışı nasıl uygulanacak? Temmuz ayı kira artış oranı 2022 ne olacak? 2022 TEFE-TÜFE kalktı mı? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI!

2- Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi dava açabilir mi?

O vatandaş (ev sahibi) dava açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı yükseltme hakkı var. Orada bir yüzde 25 limiti yok. Öte yandan bu kalıcı değil, geçici bir düzenleme.

3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?

Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir. Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler. Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir.