Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 26.06.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2022 08:01
    ABONE OL

    13-14-15 Temmuz tatil olacak mı? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? Kurban Bayramı arifesi tatil mi?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Kurban Bayramı arifesi tatil mi? 13-14-15 Temmuz tatil olacak mı? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı arifesi tatil mi? 13-14-15 Temmuz tatil olacak mı?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Kurban Bayramı arifesi tatil mi? 13-14-15 Temmuz tatil olacak mı? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? İşte detaylar!

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE 15 TEMMUZ BİRLEŞECEK Mİ?

    Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü aynı haftaya geliyor. Ancak iki resmi tatilinin birleştiirleceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ondan dolayı şu an bayram tatili 9 gün olarak yer almıyor.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    Kurban Bayramı Arefe Günü: 8 Temmuz 2022
    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022
    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022
    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022
    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022

        KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ

        Yaklaşmak, Allah'a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen "kurban" kelimesi, dini terim olarak, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir.

        Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

        Arapçada bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

        AYETLERLE KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ

        İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

        Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir.

        "Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), 'And olsun seni öldüreceğim.' dedi. Diğeri de 'Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.' dedi…" (Mâide 5/27)

        Bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir:

        "Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!" (Hac 22/34)

        Cenab-ı Hakk kurban kesmenin insanlar için hayırlı olduğunu buyurmuştur:

        "Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu hâlde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen/gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik." (Hac 22/36)

        Kurban Cenab-ı Hakk'a yapılan kulluğun bir göstergesidir:

        "Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes." (Kevser 108/2)

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman'ın yerine getireceği malî bir ibadettir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

        Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

        Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

        Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

        Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alçılı kol ve falçatayla saldırıp kulağından ısırdı!
        Haberler Haberler 13-14-15 Temmuz tatil olacak mı? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? Kurban Bayramı arifesi tatil mi?
            SON DAKİKA