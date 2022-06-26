Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? 13-14 Temmuz idari izin var mı? soruları gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Resmi tatiller takvimine göre 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı izni. 15 Temmuz da (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) Türkiye'de her yıl kutlanan resmi bir tatildir. Çalışanlar şimdi arada kalan 13-14 Temmuz'un da tatile eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Eklenirse toplamda 9 günlük bir tatil ortaya çıkacak. Bu kapsamda Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı'nda masadaki başlıklar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı'nın 27 Haziran 2022 ya da 4 Temmuz tarihinde düzenlenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere normal şartlar altında Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleştiliyor. Sıcak gündem olması halinde ise üst üste toplantı yapılabiliyor.
İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.
İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.