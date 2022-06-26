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    • Haberler
    • 26.06.2022 14:33
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    • 26.06.2022 14:36
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

    Yılın en kritik toplantılarından biri olacak. Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatili masaya yatırılacak. Milyonlarca çalışan merakla toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? 13-14 Temmuz idari izin var mı? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Haziran Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? 13-14 Temmuz idari izin var mı? soruları gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Resmi tatiller takvimine göre 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı izni. 15 Temmuz da (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) Türkiye'de her yıl kutlanan resmi bir tatildir. Çalışanlar şimdi arada kalan 13-14 Temmuz'un da tatile eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Eklenirse toplamda 9 günlük bir tatil ortaya çıkacak. Bu kapsamda Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı'nda masadaki başlıklar...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı'nın 27 Haziran 2022 ya da 4 Temmuz tarihinde düzenlenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere normal şartlar altında Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleştiliyor. Sıcak gündem olması halinde ise üst üste toplantı yapılabiliyor.

    İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

    İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Gözlerin çevrildiği haziran ayı son kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri Kurban Bayramı tatili olacak. Başkan Erdoğan ve bakanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.

        13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

        Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 temmuza denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

        SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK
        Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

        YUNANİSTAN TARAFINDAKİ PROVOKASYONLAR

        Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.

        EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ

        Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.

        MARMARİS'TEKİ YANGINA KARŞI VERİLEN ETKİN MÜCADELE VE BÖLGEDEKİ TEDBİRLER

        Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARINI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

        Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında açıklanacak.

        Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Haziran ayının son kabine toplantısı olacak
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        Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine’de
        Haberler Haberler Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
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