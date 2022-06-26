Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.