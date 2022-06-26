🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İL İL hava durumu

TEMMUZ'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında. Yaz yağmurları devam edecek, Haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" dedi. ''Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz'' diyen Özdemir, yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

"TEMMUZ'DAN İTİBAREN SICAK VE KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR"

Yağışlı ve serin havaya rağmen Kuraklık tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Lokal olarak görülen bu ani yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Büyük metropoller üzerinde ani yağışlar görülebilir. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasını muhakkak ziyaret edip uyarıları dikkate almalı. Bu yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık geçti diyemeyiz, kuraklık devam ediyor. Çünkü iklimsel değişiklikler ve ısı adalarının oluşumları önemli. Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni modellere baktığımızda yaza dair öngörümüz daha da belirginleşecek" dedi.