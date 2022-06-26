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    • Haberler
    • 26.06.2022 08:02
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    • 26.06.2022 08:02
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    🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İL İL hava durumu

    Haziran aynın sonlarında yağmaya devam eden yağmur nedeniyle tatil planlarını erteleyen bir çok kişi bulunuyor. Yazın gelmesiyle birlikte yıllık izne çıkmak isteyen çalışanlar, tatil gitmek isteyenler kısaca milyonlarca kişi yağmurlu havaların ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Temmuz ayına yaklaştığımız şu günlerde neredeyse her 2 günde 1 yağmur yağıyor. Peki 🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji il il hava durumu...

    🌞Havalar ne zaman ısınacak?

    Yağmurlu havaların bir türlü bitmemesi vatandaşları da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son haftalarda peş peşe yağmur uyarıları geliyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok ilde devam eden yağmur nedeniyle bir çok kişi planlarını erteledi. Geçtiğimiz günlerde de başkentte etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Peki 🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji İL İL hava durumu...

    HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

    Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporu şöyle...

    👉24 HAZİRAN 2022

    👉25 HAZİRAN 2022

    👉26 HAZİRAN 2022

    👉27 HAZİRAN 2022

    👉28 HAZİRAN 2022

        TEMMUZ'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında. Yaz yağmurları devam edecek, Haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" dedi. ''Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz'' diyen Özdemir, yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

        "TEMMUZ'DAN İTİBAREN SICAK VE KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR"

        Yağışlı ve serin havaya rağmen Kuraklık tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Lokal olarak görülen bu ani yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Büyük metropoller üzerinde ani yağışlar görülebilir. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasını muhakkak ziyaret edip uyarıları dikkate almalı. Bu yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık geçti diyemeyiz, kuraklık devam ediyor. Çünkü iklimsel değişiklikler ve ısı adalarının oluşumları önemli. Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni modellere baktığımızda yaza dair öngörümüz daha da belirginleşecek" dedi.

        ANİ DOLU YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

        Yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bunda küresel ısınmanın etkisi yüksek. Şehirler üzerinde ısı adalarının oluşması buna bağlı olarak kararsız ve ani yağışların meydana gelmesi nedeniyle bu yaz da ani dolu yağışları göreceğiz" dedi.
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        Haberler Haberler 🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İL İL hava durumu
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