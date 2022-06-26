BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçlarını ilan etti. Sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci gözlerini bu kez bireysel değerlendirme mülakatlarına çevirdi. Peki BİLSEM mülakatında neler soruluyor? 2022 Bilsem mülakatta kaç soru var? Hangi zeka testi uygulanıyor? İşte MEB BİLSEM sınav takvimi 2022 ve merakla araştırılan soruların yanıtları...
BİLSEM MÜLAKATI NE ZAMAN 2022?
BİLSEM sınavları 2 aşamadan oluşuyor. 1.si ön değerlendirme 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar da 13 Mayıs'ta açıklandı. 2.si ise bireysel değerlendirme. Bireysel değerlendirme mülakatı da 13.06.2022 – 12.08.2022 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 19 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacak.
BİLSEM MÜLAKATINDA NELER SORULUYOR?
Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi uygulaması, tıpkı grup tarama uygulaması gibi randevulu sistemle yapılacak.
Öğrencilerin bireysel değerlendirme için randevu bilgileri 16 – 30 Mayıs 2022 tarihlerinde e - okul sisteminde yayınlanacak.
Özellikle bu başlığı araştırdığınızı biliyoruz ancak şunu belirtmeliyiz ki 2. aşama için çıkmış sınav soruları ve benzeri içeriklere ulaşmanız mümkün değildir. Bunun nedeni; geçtiğimiz yıllarda da bu aşamaların zeka ölçekleri kullanılarak ve mülakatlar şeklinde yapılmış olmasıdır. Zaten adından anlaşıldığı üzere 2. etapta "yeteneklerin değerlendirilmesi" durumu söz konusudur
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRMEDE HANGİ ZEKA TESTLERİ KULLANILIYOR?
BİLSEM sınavlarının ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme sınavında, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen zeka testleri kullanılıyor. 2022 yılında hangi zeka testinin kullanılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı henüz açıklama yapmadı. Geçmiş yılları incelediğimizde ise bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan zeka testleri şunlar:
2015 Yılında 2, 3 ve 4. sınıflar için WNV (Wechsler Zeka Testi) ile ölçümleme yapıldı.
2016 Yılında 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) ile ölçümleme yapıldı. 3 ve 4. sınıflar için ise Wechsler Zeka Testi ile ölçümleme yapıldı.
2017 Yılında 1 ve 2. Sınıflar için ASIS (Anadolu-Sak Zeka Ölçeği) ile ölçümleme yapıldı. 3. Sınıflar için ise Wechsler Zeka Testi ile ölçümleme yapıldı.
2018 - 2019 Yılı ile 2019 - 2020 yıllarındaki BİLSEM seçmelerinde bireysel değerlendirme aşamasında kullanılan zeka ölçeği açıklanmadı.
2021 - 2022 Bilsem sınavlarında BNV Zeka Testi'nin kullanılacağı öğrenildi.
MEB BİLSEM 202 SINAV TAKVİMİ
Bireysel değerlendirme için randevu tarihinin açıklanması 16.05.2022 – 30.05.2022
Bireysel değerlendirmenin yapılacağı tarihler 13.06.2022 – 12.08.2022
Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi 19.08.2022