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    • Haberler
    • 26.06.2022 12:40
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    • 26.06.2022 12:40
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    2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı şartları nelerdir?

    Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı şartları nelerdir? soruları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları sonrası yoğun olara araştırılmaya başlanan öğrenci affıyla ilgili yeni gelişmelerin tümü haberimizde! İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affı açıklaması ve diğer detaylar...

    SON DAKİKA ÖĞRENCİ AFFI GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci affını duyurmuştu. Son dakika flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affıyla ilgili kritik açıklama yaptı. Peki Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı şartları nelerdir?

    SON DAKİKA ÖĞRENCİ AFFI GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affıyla ilgili ''Önümüzdeki hafta sunacağız'' açıklamasında bulundu.

    2022 ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesindeki öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.' diye konuşmuştu.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, aftan yararlanabilecek toplam öğrenci sayısının 4 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi. Ancak aftan henüz kimlerin yararlanacağı net olarak bilinmiyor. Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenilemedikleri için programla ilişiği kesilen 1 milyon 848 bin 919 öğrenci, okudukları programdan azami sürenin dolması nedeniyle ilişiği kesilen 596 bin 530 öğrenci bulunuyor. Üniversite, fakülte, enstitü ya da program ismi değişikliğinden dolayı aktarım yapılan 839 bin 319 öğrencinin de af kapsamına girmesi bekleniyor. 63 bin 539 öğrenci de Yabancı Dil Hazırlık sınıfındaki başarısızlık nedeniyle af bekliyor.

    AF BEKLEYEN KAÇ ÖĞRENCİ VAR?

    -Açıköğretimde üst üste dönem kaydı yenilemeyen: 1 milyon 848 bin

    -Üniversite/ Bölüm değişikliği: 839 bin 319

    -Azami sürenin dolması nedeniyle ilişiği kesilen: 594 bin 530

    -Sahte belge sebebi ile kayıt iptali: 380 bin

    -KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan: 61 bin 155

        Bu çerçevede; disiplin cezası, açıköğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek.

        AFFIN ŞARTLARI NE OLACAK?

        Henüz belli olmasada en son 2018'de yapılan öğrenci affında terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç tutulmuştu.
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        Haberler Haberler 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı şartları nelerdir?
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