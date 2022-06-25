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    • Haberler
    • 25.06.2022 07:31
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    • 25.06.2022 07:31
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    Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2022? Zilhicce ayında neler yapılır, ibadetleri ve faziletleri nelerdir?

    Zilhicce ayı hakkında aramalar hız kazandı. Zilhicce ayı ne zaman 2022 yılında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayına giriş yapıyoruz. Bu mübarek ayda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Peki; Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek? 2022 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Zilhicce ayı ne zaman 2022?

    Zilhicce ayı hakkında aramalar hız kazandı. Zilhicce ayı ne zaman 2022 yılında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayına giriş yapıyoruz. Bu mübarek ayda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Peki; Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ne demek? 2022 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler!

    ZİLHİCCE AYI ÖNEMİ NEDİR, ZİLHİCCE NE DEMEK?

    "Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin gerçekleştirildiği ay olması nedeniyle İslam alemi için büyük önem taşıyor. Durumu olan kişiler bu ay içerisinde kurbanlarını keserken yine hac ibadetlerini de gerçekleştirebiliyorlar.

    2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Diyanet'in 2022 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre bu yıl zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlayacak. Zilhicce'nin 10. günü yani 9 Temmuz 2022 Cumartesi ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.

    Zilhicce aynı zamanda hicri takvimde yılın son ayı. Dolayısıyla zilhiccenin sona ermesiyle birlikte hicri yılbaşı gerçekleşecek ve muharrem ayı başlayacak.

        ZİLHİCCE AYI KUR'AN-I KERİM'DE ZİKREDİLMEKTE MİDİR?

        ◼ Birtakım farklı görüş bildirenlerin yanı sıra tefsir âlimlerinin genel ittifakına göre Fecr suresinin ikinci ayetinde üzerine yemin edilen "on gece" Zilhicce ayının ilk on gününe delalet etmektedir.

        🔸 İkinci olarak Hac suresinin 28. ayetinde haccın bilinen günlerde yapılacağına dair zaman belirlenmiş olup dolaylı bir şekilde Zilhicce ayına atıf yapılmıştır.

        "Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O'nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun."

        ZİLHİCCE AYI HAKKINDA HADİSLER

        ◼ Hadis literatüründe zilhicce ayı ile alakalı rivayet edilen birçok hadise ve bu ayda yerine getirilmesi tavsiye edilen ibadetlere rastlamak mümkün olup bu hadislerin en meşhurlarından biri şu şekildedir:

        🔸 "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin." (x)(Şevkânî, Neylü'l-evṭâr, III, 354)

        Hadis-i Şerif'ten anlaşılacağı üzere Allah katında yapılan her türlü ibadetin son derece faziletli kabul edildiği Zilhicce ayında tekbir getirmek ve bolca istiğfar çekmek oldukça önemlidir.

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        Bu gibi insanı manen destekleyen kalbi ve lisani ibadetlere ek olarak Zilhiccenin ilk on günü yani ayın başlangıcından Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar oruç tutmak Rasulullah'ın (sav) bu ibadet için çokça tercih ettiği bir zaman dilimi olup ümmetine de şiddetle tavsiye ettiği bir dönemdir. Hatta bazı mezhepler Zilhiccenin ilk on gününde tutulan orucun müstehap seviyesinde olduğu yönünde fetva vermişlerdir.
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        Haberler Haberler Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2022? Zilhicce ayında neler yapılır, ibadetleri ve faziletleri nelerdir?
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