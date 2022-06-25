Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri! Açıklama geldi! Yaz Kur'an kursu açılan il ve ilçeler!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuran kursları hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gören Kur'an kursları ile ilgili kayıt-başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? 2022 Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri belli oldu mu? Kur'an kursları öğrenci başvuru dilekçesi nedir? Cevapları haberimizde...