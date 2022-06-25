• Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.

• Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Bunlarla beraber, sabahları Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişiler, şu önerilere de göz atabilirler:

• En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.

• Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

• Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…

• Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

• Gözlerini, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim, günaydın.