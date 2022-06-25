BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? 25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu dersleri...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için öğrenci başvurularının, 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler merakla BİLSEM yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. İşte detaylar...
BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM yaz okulu öğretmen başvurusu 13 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yapıldı. Öğrenci başvuru işlemleri ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.
Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.