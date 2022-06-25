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    • Haberler
    • 25.06.2022 16:37
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    • 25.06.2022 16:37
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    BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? 25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu dersleri...

    BİLSEM yaz okulu öğrenci başvuruları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurmuştu. Öğretmen başvuruları 13 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında alındı. Peki, BİLSEM yaz okulu öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022!

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için öğrenci başvurularının, 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler merakla BİLSEM yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. İşte detaylar...

    BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    BİLSEM yaz okulu öğretmen başvurusu 13 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yapıldı. Öğrenci başvuru işlemleri ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

    Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.

    Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

        Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor.

        Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu toplam 4 hafta sürecek. Dersler 40 dakika olacak. "
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        Haberler Haberler BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? 25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu dersleri...
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