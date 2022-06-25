BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? 25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu dersleri...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için öğrenci başvurularının, 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler merakla BİLSEM yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. İşte detaylar...