BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilleri genellikle bayramın hafta içine denk geldiği zaman hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek 9 güne uzuyor. Ancak bu bayram hafta sonuna denk geliyor ve hafta içinde sadece pazartesi ve salı günleri bayram tatili içerisinde yer alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda hafta içinde pazartesi-salı-çarşamba günleri bayram tatiline dahil olmasına rağmen tatil uzatılmamıştı. Kurban Bayramı için de henüz 9 gün tatil olacağı yönünde bir gelişme bulunmuyor.