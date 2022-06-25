15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle yüzbinlerce çalışan kişi izin planlarını resmi tatiller doğrultusunda ayarlıyor ve bu noktada Kurban Bayramı tatilinin 2022 yılında ne kadar süreceğini merak ediyor. Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı? İşte merak edilenler!
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Dini Günler Takvimi'ne göre Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:
8 Temmuz 2022 Cuma: Kurban Bayramı arifesi
9 Temmuz 2022 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Gün
10 Temmuz 2022 Pazar: Kurban Bayramı 2. Gün
11 Temmuz 2022 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. Gün
12 Temmuz 2022 Salı: Kurban Bayramı 4. Gün
24 Haziran 2022 Cuma günü itibariyle Kurban Bayramı'na 14 gün kaldı.