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    • Haberler
    • 25.06.2022 13:29
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    • 25.06.2022 13:29
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    Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde 15 Temmuz bayramla birleşti mi? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar bayram tatilini iple çekiyor ve bu konuyla ilgili bilgileri de merakla araştırıyor. Peki 2022 yılında Kurban Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek, 9 gün mü tatil olacak? Yaz aylarının yaşandığı şu günlerde tatil planları yapan kişiler 2022 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamasını yapar oldu. Peki Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bayram tatili birleşecek mi?

    15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle yüzbinlerce çalışan kişi izin planlarını resmi tatiller doğrultusunda ayarlıyor ve bu noktada Kurban Bayramı tatilinin 2022 yılında ne kadar süreceğini merak ediyor. Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı? İşte merak edilenler!

    KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

    Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Dini Günler Takvimi'ne göre Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:

    8 Temmuz 2022 Cuma: Kurban Bayramı arifesi

    9 Temmuz 2022 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Gün

    10 Temmuz 2022 Pazar: Kurban Bayramı 2. Gün

    11 Temmuz 2022 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. Gün

    12 Temmuz 2022 Salı: Kurban Bayramı 4. Gün

    24 Haziran 2022 Cuma günü itibariyle Kurban Bayramı'na 14 gün kaldı.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Kurban Bayramı'nda resmi tatil yarım gün arife, 4 gün de bayram olmak üzere 4 buçuk gün resmi tatil uygulanıyor. Bu yıl 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

        Bayram tatilleri genellikle bayramın hafta içine denk geldiği zaman hafta sonu tatilleri ile birleştirilerek 9 güne uzuyor. Ancak bu bayram hafta sonuna denk geliyor ve hafta içinde sadece pazartesi ve salı günleri bayram tatili içerisinde yer alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda hafta içinde pazartesi-salı-çarşamba günleri bayram tatiline dahil olmasına rağmen tatil uzatılmamıştı. Kurban Bayramı için de henüz 9 gün tatil olacağı yönünde bir gelişme bulunmuyor.

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        Haberler Haberler Bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı?
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