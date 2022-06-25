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    • Haberler
    • 25.06.2022 08:04
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    • 25.06.2022 08:04
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    Yaz okulu başvuruları ne zaman? ANADOLU AÖF yaz okulu kayıt yapma ekranı! 2022 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

    AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2022 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    ANADOLU AÖF yaz okulu kayıt yapma ekranı!

    AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2022 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

    Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

    27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak, 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

    AÖF YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

        AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

        Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

        Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

        Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

        Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödemeİnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme

        Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 01 Temmuz 2022 tarihinde saat 22:30' a kadar ödeme yapılabilecektir.

        01 Temmuz 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

        Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

        Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.

        Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.

        Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

        Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

        Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.
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        Haberler Haberler Yaz okulu başvuruları ne zaman? ANADOLU AÖF yaz okulu kayıt yapma ekranı! 2022 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?
            SON DAKİKA