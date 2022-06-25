25 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? BİLSEM yaz okulu dersleri...

BİLSEM yaz okulu öğrenci başvuruları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurmuştu. Öğretmen başvuruları 13 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında alındı. Peki, BİLSEM yaz okulu öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?
BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM yaz okulu öğretmen başvurusu 13 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yapıldı. Öğrenci başvuru işlemleri ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.
Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.