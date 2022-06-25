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    • Haberler
    • 25.06.2022 08:07
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    • 25.06.2022 08:07
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    Rapor parası ne zaman yatar? 2022 rapor parası nasıl hesaplanır, nasıl alınır? İş göremezlik ödeneği şartları

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen iş göremezlik parası vatandaşların oldukça araştırdığı konular arasında yer alıyor. hastalık, hamilelik, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda çalışamayan kişilere SGK tarafından destek ödemesi gerçekleştirilir. Bu nedenle vatandaşlar rapor parası ne zaman alınır ve iş göremezlik ödeneği şartları neler sorularına cevap arıyor. 2022 rapor parası hesaplama ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Rapor parası ne zaman yatar?

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen iş göremezlik parası vatandaşların oldukça araştırdığı konular arasında yer alıyor. hastalık, hamilelik, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda çalışamayan kişilere SGK tarafından destek ödemesi gerçekleştirilir. Bu nedenle vatandaşlar rapor parası ne zaman alınır ve iş göremezlik ödeneği şartları neler sorularına cevap arıyor. 2022 rapor parası hesaplama ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

    Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler.

    Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekiyor. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılıyor.

    Rapor Parası İçin Kaç Gün Sigortalılık Gerekir?

    Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

        Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

        Rapor parası kaç günlük verilir?

        İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

        Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

            Rapor Parası Hesaplanır?

            Rapor parası kişilerin aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünüyor. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılıyor.

            Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünüyor. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olur. Ayrıca kişiler e-Devlet sistemine giriş yaparak rapor paralarını sorgulayabiliyorlar.

            Rapor parası nereden alınır?

            Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.

            İş Göremezlik Ödeneği Şartları Neler?

            İş göremezlik ödeneği şartları en sık aratılanlar arasında yer alıyor.İlk olarak iş görmezlik raporu alınan tarihten 1 yıl önceki tarih içerisinde en az 90 gün prim yatırılması gerekiyor. 1 veya 2 gün gibi kısa sürelerde rapor alınmış ise Sosyal Güvenlik Kurumu iş görmezlik, rapor parası ödenmiyor.

                Bunlar dışında alınan raporda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunması gerekiyor. Eğer raporda bir hastalık teşhisi bulunmuyor ise SGK çalışana para ödemesi yapılmamaktadır. Bunlar ile birlikte çalışanın iş görmezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirdiğine de dikkat etmesi gerekir. Bunun sebebi iş görmezlik raporu alınan hastane kendisine yakın bir sosyal güvenlik kurumuna yapmasıdır. İş görmezlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılmasına da dikkat etmelidir.
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