YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? LGS, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!

ÖSYM MEB sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS, LGS sınav ücretleri yattı mı? LGS ve YKS sınavlarına milyonlarca öğrenci giriş yaparken, binlerce öğretmen de sınavda görevli olmuştu. Sınav görev ücretlerinin ne zaman yatacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; YKS sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!