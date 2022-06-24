YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? LGS, YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!

ÖSYM MEB sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS, LGS sınav ücretleri yattı mı? LGS ve YKS sınavlarına milyonlarca öğrenci giriş yaparken, binlerce öğretmen de sınavda görevli olmuştu. Sınav görev ücretlerinin ne zaman yatacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; YKS sınav görevli ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL oldu? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri 2022!
2022 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. 700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.
MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Bina Yöneticisi: 377 TL
Bina Yönetici Yardımcısı: 337 TL
Salon Başkanı: 327 TL
Gözetmen: 317 TL
Yedek Gözetmen: 238 TL
Engelli Gözetmen: 397 TL