YKS 2022 PUAN HESAPLAMA ROBOTU! TYT, AYT, YDT puanı nasıl, nereden hesaplanır? Sayısal Sözel Eşitağırlık net puan hesaplama…

2022 YKS TYT, AYT, YDT PUAN HESAPLAMA!

YKS 2022 oturumlarının ardından yayımlanan soru ve cevaplarla doğru ve yanlış sayılarını tespit etmeye, puanlarını hesaplamaya çalışacak. YKS TYT, AYT ve YDT sınavına katılan adaylar soru ve cevapların erişim açılmasıyla birlikte YKS netlerine göre puan hesaplamasına koyulacak. Adaylar YKS puan hesaplaması nasıl yapılacak? YKS TYT kaç net kaç puan getirir? soruları da şu sıralar en yoğun araştırılan konular arasında. Peki YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: