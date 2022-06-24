Gizli Çağrı Engelleme Nasıl Yapılır?
Arayan gizli numaralara çağrıların engellenebilmesi için tüm operatörler üzerinden *253# kodu kullanılabilir. Bununla beraber bazı operatörlerin kendilerine özel olarak belirledikleri bazı numara ve kodlar mevcuttur. Bunların kullanılması da ilgili telefon numarasının özel numaralara kapatılarak kendilerini gizli numaradan arayan kişilerin kendilerine ulaşamamasını sağlar.
Vodafone Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Vodafone hattını kullananların numaralarını özel çağrılara kapatabilmeleri için GIZLI AC yazıp 7046'ya mesaj göndermeleri gereklidir. Bununla beraber Vodafone kullanıcıları, 7046 numarasını arayarak hatlarını gelecek gizli çağrılara kapatmak istediğini müşteri temsilcilerine iletebilirler.
Turkcell Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Turkcell kullanıcılarının hatlarını özel çağrılara kapatabilmeleri için telefon servisleri kullanıma açıkken klavyeleri üzerinde #253# pin kodunu tuşlamaları gereklidir. Bu kodun tuşlanması ve arama tuşuna basılmasından sonra gelen ekrandan "YES" seçeneğinin işaretlenmesi ile beraber Turkcell hattına sahip olan kişiler, özel numara kapatma işlemlerini tamamlamış olurlar.
Türk Telekom Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Türk Telekom'a ait numaraların gizli ve özel çağrılara kapatılması için *253# kodunun kullanılması gereklidir. Bu numara ile beraber kişilerin telefonlarına istekleri dışında gelen çağrıların engellenmesi sağlanabilir.
Bimcell Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Bimcell kullanan kişilerin kendilerine gelen özel veya gizli çağrıları almamaları için *253# kodunu kullanmaları gereklidir. Bu numarayı aktif olan hat üzerinde aranması ile beraber Bimcell kullanıcıları, kendilerine gelen özel çağrıları bir daha almazlar.
İphone Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
İphone marka kullananların numaralarına özel ya da gizli çağrıların gelmemesi için izlemeleri gereken adımlar şöyle sıralanmıştır:
• Ayarlara girilir.
• Ayarlardan Telefon sekmesine tıklanır.
• Sayfada yer alan "Bilinmeyenleri Sessize Al" seçeneği açılır.
Bu ayarın yapılması ile beraber, kişilerin telefon numaralarını arayan bilinmeyen ya da özel numaraların çağrıları ile telefon çalmaz. Sadece telefon numarasının aranmasından sonra kişilere bildirim olarak gizli numara tarafından arandıkları bilgisi bildirim olarak gelir.