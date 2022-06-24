Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir? Hocaefendi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi?

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut UstaOsmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak vazifeye başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut UstaOsmanoğlu, vazifiyeti süresince sevilen kabul edilen bir isim oldu.

İSLAM'A BÜYÜK HİZMET ETTİ

Mahmut UstaOsmanoğlu, yazdığı onlarca eserle İslam dinine hizmet etti. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri doğrultusundan Mahmut Efendi olarak adlandırılan UstaOsmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.