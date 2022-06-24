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    • Haberler
    • 24.06.2022 14:52
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    • 24.06.2022 14:53
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    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir? Hocaefendi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi?

    İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin mühim din alimlerinden olan Mahmut UstaOsmanoğlu, 93 yaşında vefat etti. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir? Hasan Efendi yani Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya gelmiştir. İşte haberimizin detayları...

    takvim.com.tr
    Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir?

    İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut UstaOsmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir? İşte haberimizin detayları...

    VEFAT EDEN HOCAEFENDİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN YERİNE KİM GELDİ?

    İsmailağa Cemaati lideri hocaefendi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine Hasan efendi'nin geleceği açıklandı.

    MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN YERİNE GELEN HASAN KILIÇ EFENDİ KİMDİR?

    Hasan Efendi yani Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi.

    İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu.

    Bursa'da askerlik yaptı.

        MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

        Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut UstaOsmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak vazifeye başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut UstaOsmanoğlu, vazifiyeti süresince sevilen kabul edilen bir isim oldu.

        İSLAM'A BÜYÜK HİZMET ETTİ

        Mahmut UstaOsmanoğlu, yazdığı onlarca eserle İslam dinine hizmet etti. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri doğrultusundan Mahmut Efendi olarak adlandırılan UstaOsmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

        BAŞKAN ERDOĞAN DİN ALİMİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI

        Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'ndan Fatih Camisi'ne geçti.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında saf tutan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

        Bu arada Erbaş, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

        Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazının ardından, dün böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
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