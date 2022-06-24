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    • Haberler
    • 24.06.2022 08:05
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    • 24.06.2022 08:05
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    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika tatil açıklaması...

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika tatil açıklaması... Kurban Bayramı tatili 2022 vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Normal şartlarda 4 gün resmi tatil ilan edilen bayram tatili için birçok kişi araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler... Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayı içerisinde yerine getirilecek. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

    takvim.com.tr
    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Son dakika tatil açıklaması...

    Kurban Bayramı tatili 2022 vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Normal şartlarda 4 gün resmi tatil ilan edilen bayram tatili için birçok kişi araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?

    Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayı içerisinde yerine getirilecek. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle 4,5 günlük bir tatil olacak. Tatilin 9 güne uzatılması pek mümkün görünmüyor.

        2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arefesi

        9 Temmmuz Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün

        10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı 2. Gün

        11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün

        12 Temmuz Salı Kurban Bayramı 4. Gün

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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