Kurban Bayramı tatili 2022 vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Normal şartlarda 4 gün resmi tatil ilan edilen bayram tatili için birçok kişi araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?
Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayı içerisinde yerine getirilecek. Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle 4,5 günlük bir tatil olacak. Tatilin 9 güne uzatılması pek mümkün görünmüyor.