KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı refe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartes günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

VEKÂLETLE KURBAN 2 BİN 250 LİRA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla düzenlenen '2022 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nun tanıtım toplantısına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız, kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır" dedi.

Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kesilecek kurban fiyatları konusunda şunları söyledi: "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurtiçinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurtdışında kestirmek isteyenler için ise bin 800 lira olarak belirledik."