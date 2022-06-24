Kaç aylıklar okula başlayacak? Anaokulu yaşı kaç olmalı? 2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA!

Ana sınıfına başlama yaşı: 2022: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.