Kaç aylıklar okula başlayacak? Anaokulu yaşı kaç olmalı? 2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA!

MEB tarafından belirtilen takvimde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının okul yaşının gelip gelmediğini anlamak için arama motorlarına yöneldi. 2022 okula başlama yaşı kaç oldu ve kaç aylıklar okula başlayacak sorularına cevapları sizler için derledik.
OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU 2022?
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2021) itibarıyla hesaplanır.
10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.
İlkokula başlama yaşını çocuğunuzun doğum tarihini aşağıdaki linkte yer alan kısıma girerek öğrenebilirsiniz.