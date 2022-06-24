3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? İŞTE 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU!

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234 ile1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 ile 50 bin 150 lira arasında artacak.

Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.