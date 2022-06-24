24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Özellikle son günlerde yakından takip edilen gram altının bugükü alış fiyatı 1.022,94, satış fiyatı ise 1.025,14 olarak kaydedildi. Altındaki son durum gündemde yer alırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Peki Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika...
23 HAZİRAN ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
GRAM ALTIN FİYATI
1.022,94
1.023,45
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.024,37
1.024,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.840,21
1.840,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.639,07
1.675,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.555,94
6.679,84
YARIM ALTIN FİYATI
3.267,73
3.350,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.555,94
6.679,84
ATA ALTIN FİYATI
6.778,30
6.946,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
930,21
963,73