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    • Haberler
    • 24.06.2022 10:36
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    • 24.06.2022 10:36
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    24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor?

    Piyasaların yakından takip ettiği FED'in faiz kararını açıklaması sonrası altında hareketlilk baş gösterdi. 23 Haziran itibariyle gram altın 1.025,028, çeyrek altın 1.671,00, Ata altın 6.890,00 TL olarak kaydedildi. Bir süre önce destek olmak için yatırımlarını TL'ye çevirdiğini dile getiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bir süre daha TL'de kalmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yatırımlarıyla ilgili, '' Aşağı yönlü hareketler yaşandığı zaman alım pozisyonları yaparım.'' dedi. İşte Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? sorularının yanıtları ve son dakika 24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları...

    Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Özellikle son günlerde yakından takip edilen gram altının bugükü alış fiyatı 1.022,94, satış fiyatı ise 1.025,14 olarak kaydedildi. Altındaki son durum gündemde yer alırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Peki Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika...

    23 HAZİRAN ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.022,94

    1.023,45

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.024,37

    1.024,52

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.840,21

    1.840,53

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.639,07

    1.675,16

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.555,94

    6.679,84

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.267,73

    3.350,17

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.555,94

    6.679,84

    ATA ALTIN FİYATI

    6.778,30

    6.946,98

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    930,21

    963,73

        İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU SON DAKİKA

        Ekonomik krizlerin 2023 yılında da devam edeceğini söyleyen İslam Memiş, enflasyonun daha da artacağını işaret etti. Memiş aynı zamanda Merkez bankaları ve başkanlarının enflasyonla mücadeleyi sadece faiz artırarak yaptığını vurguladı.

        ALTIN TAHMİNİ

        Gram altının 1016 seviyesinde, güçlü destek seviyesi 950, güçlü direnç seviyesi 1050 seviyesi olduğunu belirten Memiş, ay sonuna kadar altının ons fiyatının 1880 dolar görebileceğini vurguladı.

        DOLAR KURUNA DİKKAT

        "17.50 direnç seviyesinde olsa da dolar kurunda benim beklentim var. Ben TL'ye geçmiştim. Korku varsa dolar TL 16.75, gram altın 980'e kadar gerileyince tekrar yorum yapacağım. Gerileme ihtimali varsa bekleyelim, yoksa alalım diyeceğim."
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        Haberler Haberler 24 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor?
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