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    • Haberler
    • 23.06.2022 08:02
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    • 23.06.2022 08:02
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    Temmuz ayı kira artış oranı 2022 ne olacak? Yüzde 25 kira artışı nasıl uygulanacak? 2022 TEFE-TÜFE kalktı mı? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI!

    2022 kira artış oranı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 kira artış oranı yer alıyor. Peki, 2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır? Yüzde 25 kira artışı sınırı nasıl uygulanacak? TEFE-TÜFE 2022 kalktı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı kira artış oranı 2022 ne olacak?

    2022 kira artış oranı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlr arasında 2022 kira artış oranı yer alıyor. Pekji, 2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır? Yüzde 25 kira artışı sınırı nasıl uygulanacak? TEFE-TÜFE 2022 kalktı mı? İşte merak edilenler...

    TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni kira düzenlemesine ilişkin merakla beklenen oranları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranı bir önceki yılın yüzde 25'inden fazla olamayacak. Kiraya en fazla yüzde 25 zam yapılacak.

    YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SINIRI NASIL UYGULANACAK?
    Yüzde 25 kira artışı hakkında detaylar merak ediliyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması beklenen yeni kira düzenlemesi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu;

        1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek. Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

        Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

        Sonrasında kiracılar ve kiralayanlar arasında yeni çatışmaların çıkması durumunda bunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülünün devreye gireceği bir yeni adım atılacak. Kira ihtilafları mahkeme yerine arabulucu eli ile çözülecek. Böylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.

            1- Geçmişe dönük yapılan kira anlaşmalarını da etkileyecek mi?

            TBMM'de yeni kabul edilen kira artışı sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten sözleşme olması gerekiyor. Düzenleme, halihazırda oturan ve oturmaya devam eden özellikle de 1. ve 5. yılı arasında uzama dönemi gelmiş kiracılar için bir can simidi oldu. Daha çok eski kiracıları koruyan bir düzenleme söz konusu oldu.

            2- Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi dava açabilir mi?

            O vatandaş (ev sahibi) dava açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı yükseltme hakkı var. Orada bir yüzde 25 limiti yok. Öte yandan bu kalıcı değil, geçici bir düzenleme.

            3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?

            Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir. Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler. Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir.

            4- Yasa Meclis'ten geçmeden önce yapılmış kira sözleşmeleri devam eden vatandaşlar da yüzde 25'lik artış sınırına geri dönme hakkına sahip olabilirler mi?

            Bu kira artış sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yani 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmesi olmalı.

                5- Ev sahibi evi satarsa haklarım ne olacak?

                Ev satıldığı takdirde kiracının eski kira sözleşmesi devam eder. Yeni malikin mevcut kiracıya iki hakkı var. Ya 6 ay süre verir ya da eski kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1 ay içerisinde dava açabilir. Yeni malikin dava açabilmesi için o kira bedeline ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir.

                6- Haziranda sözleşmesi yenilenen vatandaş ne yapacak?

                Mesela bu ay sözleşmesi yenilenenler bu fırsattan faydalanamaz. Onlar açıklanan en son TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapmak durumunda. Geriye dönük bir uygulama olmaz.
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                Haberler Haberler Temmuz ayı kira artış oranı 2022 ne olacak? Yüzde 25 kira artışı nasıl uygulanacak? 2022 TEFE-TÜFE kalktı mı? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI!
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