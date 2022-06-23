SON DAKİKA KPSS ŞARTI YOK! Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı! 437 personel alımı yapılacak!

KPSS şartsız memur alımı hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Memur olma hayali kuran adayların en sık arattıkları arasında ise 2022 memur alımı ne zaman sorusu oldu. Son dakika gelişmesiyle başta üniversiteler olmak üzere birçok kuruma memur alımı yapılacağı belirtildi. memur alımı 2022 başvuruları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yayımlanan kamu ilanına göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda en az 50 taban puan şartı aranacak. KPSS siz alımlarda ise tecrübe şartı aranacak.
MEMUR ALIMI 2022 İLANLARI VE KADROLARI!
Resmi Gazetede yayımlanan 20 Haziran 2022 tarihli ilanlarına göre Kamuya 437 Kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. İlanlar Üniversiteler ve Kurumlar tarafından duyurulmuş olup yayımlanan ilan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.