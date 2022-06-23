SON DAKİKA KPSS ŞARTI YOK! Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı! 437 personel alımı yapılacak!

KPSS şartsız memur alımı hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Memur olma hayali kuran adayların en sık arattıkları arasında ise 2022 memur alımı ne zaman sorusu oldu. Son dakika gelişmesiyle başta üniversiteler olmak üzere birçok kuruma memur alımı yapılacağı belirtildi. memur alımı 2022 başvuruları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.