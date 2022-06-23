1000 Tane Tesbih Nasıl Çekilir?

1000 tesbihin çekilişi , 1 tesbih çekilişinden farklı değildir. Ancak kişiler, çektikleri tesbihte herhangi bir şeye niyetlenmişlerse niyet ettikleri şeyi belirtmeli ve tesbihin sonunda niyetlerine göre dua etmelilerdir. 1000 tesbihten sonra edilecek olan dua da diğerlerinden farklı değildir ve kişilerin bunu söylemeleri yeterlidir.

Tesbih Çekmeden Önce Ne Denir?

Tesbihe başlamadan önce okunması gereken dua, "Ala Resulina Muhammedin Salavat"dır. Bu duanın tesbihten önce okunması oldukça faziletli görülür ve bu duanın anlamı "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in üzerine olsun" dur.