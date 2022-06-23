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    • Haberler
    • 23.06.2022 14:38
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    • 23.06.2022 14:38
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    Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili bu yıl hangi tarihte, hangi günlere denk geliyor? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

    Gündemde milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili bu yıl hangi tarihte, hangi günlere denk geliyor sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü idrak ediliyor ve sonrasında gözler ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi ve havalar da ısınıyorken tatil planları yapanlar Kurban Bayramı tatilinin günlerini merak ediyor. İslamiyet''te büyük önemi bulunan kurban ibadeti ile ilgili bilgileri de haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

    Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili bu yıl hangi tarihte, hangi günlere denk geliyor? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan İslam dünyası bilgileri araştırırken bir yandan da tatil planları yapanlar Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini, ne kadar tatil yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

    Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

        Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
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