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    • Haberler
    • 23.06.2022 08:04
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    • 23.06.2022 08:04
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    Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret açıklaması son dakika! İşte milyonların beklediği rakam! YENİ ZAMLA 5 BİN LİRAYI...

    Asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak yeni zam oldukça konuşuluyor. Bu nedenle milyonalşrca asgari ücretli arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne kadar ve asgari ücret 2022 Temmuz zammı yer alıyor. Asgari ücret 2022 son dakika gelişmelerinden haberdar olmak ve konu hakkında ayrıntılı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika! Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği rakam...

    Asgari ücret zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar 2022? Asgari ücret 2022 son dakika! İşte detaylar...

    Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.

    Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak..

    Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 Aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak..

        ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir.

        Asgari ücret ve özel sektör maaşlarına zam Asgari ücrette zam oranı belli oldu En düşük asgari ücret 6004 lira...
        Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parapetlereler de göz önüne alınarak belirlenir.

        Asgari ücret ve özel sektör maaşlarına zam Asgari ücrette zam oranı belli oldu En düşük asgari ücret 6004 lira...
        Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı.

            Asgari ücret ve özel sektör maaşlarına zam Asgari ücrette zam oranı belli oldu En düşük asgari ücret 6004 lira...
            Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 Aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.


            Asgari ücrete ara zam işverenin maliyetini artıracak mı?

            Yılın başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor.
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            Haberler Haberler Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret açıklaması son dakika! İşte milyonların beklediği rakam! YENİ ZAMLA 5 BİN LİRAYI...
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