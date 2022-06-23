AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 2022 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak, 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
AÖF YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.