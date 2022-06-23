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    • Haberler
    • 23.06.2022 11:58
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    • 23.06.2022 11:58
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    8 Temmuz arefe günü tatil mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Kurban bayramı tatili milyonlarca kişi tarafından meak ediliyor. Bayram sebebiyle güzel bir tatil yapmak isteyenler aradaki günlerin birleşip birleşmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 8 temmuz tatil mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    8 Temmuz tatil mi?

    Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşların en merak ettikleri arasında ise 8 Temmuz tatil mi ve 13-14 Temmuz tatil mi soruları yer alıyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, 9 GÜN OLUR MU?

    2022 yılındaki resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi Günü ise cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramından sonraki 2 gün olan 13-14 Temmuz'un tatile eklenip eklenmediği henüz belli değil.

    Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Turizmi canlandırmak için geçen sene gibi bu sene de tatilin birleştirilmesi gündeme gelebilir.

    2022 KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        13-14 TEMMUZ TATİL Mİ? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesi gerekecek.

        Özellikle Turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.

        8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

        Kurban Bayramı tatili, arife günü ile birlikte toplam 4,5 gün olarak idrak edilmektedir. Dolayısıyla arife günü de Resmi Gazete verilerine göre yarım gün tatil olarak sayılmaktadır.
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        Haberler Haberler 8 Temmuz arefe günü tatil mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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