13-14 TEMMUZ TATİL Mİ? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesi gerekecek.

Özellikle Turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.