Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler.

Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekiyor. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılıyor.