YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?

Üniversiteye girişte zorunlu olan YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda gözetmen olarak bulunanlar ise alacakları ücretin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda gözetmenlik yapanlar ne kadar ücret alacak, miktarı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler!
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.
YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022
Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:
Gözetmen 210 TL
Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.
Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.