YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?

Üniversiteye girişte zorunlu olan YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda gözetmen olarak bulunanlar ise alacakları ücretin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda gözetmenlik yapanlar ne kadar ücret alacak, miktarı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler!