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    • Haberler
    • 22.06.2022 15:34
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    • 22.06.2022 15:36
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    Ütü yapmak ne kolaymış! İşte kıyafet ütülerken en çok yaptığımız hatalar!

    Ütü yapmak günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Bu nedenle günlük işlerimizin büyük bir çoğunluğunu ütü yapmak oluşturuyor. Hem bu zamanı kısaltmak hem de pratik hale getirmek için ütü yaprken bazı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Güzel ütü nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ütü yapmak ne kolaymış! İşte kıyafet ütülerken en çok yaptığımız hatalar!

    Ütü çoumuzun zamanını çalangünlük ev işleri arasında yer alıyor. Fakat birçok kişi yanlış ütüleme sebebiyle normalden daha fazla zamanı ütüye ayırmak zorunda kalıyor. Peki, o yanlışlar neler? Ütü yapılırken nelere dikkat edilmeli sorusuna sizler için cevap verdik.

    Ütü yapmak her ne kadar yorucu ve zor gibi görünse de ütü yapmanın önemli birkaç püf noktası bulunmaktadır. Bu püf noktalarına dikkat edilmesi durumunda en güzel ütüleme yapma fırsatını bulabilecek ve daha pratik bir şekilde işlerinizi halledebileceksiniz. Ütü yaparken en çok oyalayan unsurlar arasında gömlek, nevresim ve yastık kılıfı gibi parçalar bulunurken artık bu parçaları bile çok basit ve hızlı bir şekilde ütüleme olanağına sahip olabileceksiniz.

    En zor parçaları dahi kolay bir şekilde ütülemenin yollarını öğrenenler büyük bir kolaylık yaşayarak adeta bizlere teşekkür ediyor. Ütü yaparken ufak detaylara dikkat ederek en güzel ütüleme yöntemlerinden faydalanabilir ve tığ gibi ütü yapma fırsatını elde edebilirsiniz. Ütü yaparken bilinmeyen önemli yöntemler bireylerin zorlanmasına sebep olmaktadır.

        Ütü boşluğuna dikkat!

        Ütü yaparken bilinmeyen belli başlı unsurlar son zamanların en çok konuşulan konuları arasında bulunurken kolay ütü yapmak isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Ütünün ön kısmında yer alan sivri burnunun taban ile kazan arasında yarım parmak kadar bir boşluk bulunmaktadır. Peki, bu boşluk ne işe yarıyor? Ütü firmaları neden o boşluğu koymuş olabilir? Ütüde ki bahsettiğimiz boşluk ütü yaparken daha rahat bir şekilde ütülemeniz için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu boşluk kısmına ürünü koyarak bol buhar eşliğinde ütülerseniz kıyafetleriniz ya da diğer parçalarınız çok daha kolay ütülenecektir.

        Ütü masasını işlevsel kullanın!

        Ütü masasının ucundaki sivri kısıma kıyafetlerinizi geçirebilirsniz. Bu sayede hem daha kolay hem de daha etkili bir ütüleme yapabilirsiniz.

        Ütüleyeceğiniz kıyafet ipek ya da saten kumaşlı ise ütü bezi ya da eşarp kullanarak ütüleyin ki, zarar görmesin.
        Çok geniş örtü ya da nevresim ütüleyeceksiniz, yere eski bir çarşaf ya da masa örtüsü serip parçanın tamamını onun üzerinde ütüleyin. Bu sayede tek seferde ve buruşmadan ütüleme işleminiz tamamlanacaktır.
        Pilili etek, elbise ya da gömlek ütüleyecekseniz, düzgün bir şekilde pili ütülemenizi yapın, ardından buhar uygulayarak yaptığınız ütünün sabitlenmesini sağlayın.


        Kıyafetlerin dikiş yerlerinin kaymaması ve düz ütülenmesi için, elinizle dikiş yerlerini düzleyip ütüleyin.
        Yaka ve kol detaylarının çabucak buruşmaması için önce içten, sonra dıştan ütüleme yapın.
        Kıyafetleri asla dairesel hareketlerle ütülemeyin. Bu şekilde kumaşının esnemesine ve zarar görmesine neden olursunuz.
        Giysilerin astarlarını ayrı ütülemeniz gerektiğini unutmayın.
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