TC Kimlik No ile ehliyet sınav sonucu öğrenme 2022! esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Ehliyet almak isteyen binlerce adayın giriş yaptığı ehliyet e-sınav sonuçları MEB sayfasından öğrenilebiliyor. Ehliyet sınav sonucu öğrenme ekranına haberimizden ulaşabilir ve sınavı geçip geçmediğinizi öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve güvenlik koduyla öğrenebilirsiniz...
EHLİYET SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.
2022 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILIYOR?
Ehliyet sınavları, Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır.
Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.