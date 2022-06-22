Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı şartları nelerdir? soruları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları sonrası yoğun olara araştırılmaya başlanan öğrenci affıyla ilgili yeni gelişmelerin tümü haberimizde! İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affı açıklaması ve diğer detaylar...
SON DAKİKA ÖĞRENCİ AFFI GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affıyla ilgili ''Önümüzdeki hafta sunacağız'' açıklamasında bulundu.
2022 ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesindeki öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.' diye konuşmuştu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, aftan yararlanabilecek toplam öğrenci sayısının 4 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi. Ancak aftan henüz kimlerin yararlanacağı net olarak bilinmiyor. Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenilemedikleri için programla ilişiği kesilen 1 milyon 848 bin 919 öğrenci, okudukları programdan azami sürenin dolması nedeniyle ilişiği kesilen 596 bin 530 öğrenci bulunuyor. Üniversite, fakülte, enstitü ya da program ismi değişikliğinden dolayı aktarım yapılan 839 bin 319 öğrencinin de af kapsamına girmesi bekleniyor. 63 bin 539 öğrenci de Yabancı Dil Hazırlık sınıfındaki başarısızlık nedeniyle af bekliyor.
AF BEKLEYEN KAÇ ÖĞRENCİ VAR?
-Açıköğretimde üst üste dönem kaydı yenilemeyen: 1 milyon 848 bin
-Üniversite/ Bölüm değişikliği: 839 bin 319
-Azami sürenin dolması nedeniyle ilişiği kesilen: 594 bin 530
-Sahte belge sebebi ile kayıt iptali: 380 bin
-KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan: 61 bin 155