Son dakika öğrenci affı geldi mi, ne zaman çıkacak? 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı şartları nelerdir?

Bu çerçevede; disiplin cezası, açıköğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek.

AFFIN ŞARTLARI NE OLACAK?

Henüz belli olmasada en son 2018'de yapılan öğrenci affında terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç tutulmuştu.