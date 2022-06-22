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    • Haberler
    • 22.06.2022 17:19
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    • 22.06.2022 17:19
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    ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?

    Üniversiteye girişte zorunlu olan YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda gözetmen olarak bulunanlar ise alacakları ücretin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda gözetmenlik yapanlar ne kadar ücret alacak, miktarı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar?

    Üniversite sınavı olarak uygulanan YKS 2022 yılında geçtiğimiz hafta sonu yani 18-19 Haziran'da yapıldı. YKS'de gözetmenlik yapanlar ÖSYM görevli ücretinden faydalanabiliyor. Sınavın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçerken gözetmenlik yapanlar YKS gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve hesabına yatmasını istiyor. İşte merak edilenler!

    YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

    YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

    Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:

    Gözetmen 210 TL

    Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

    Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

        ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

        ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL
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        Haberler Haberler ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?
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