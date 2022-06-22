Öğretmen seminerleri başladı mı 2022? MEBBİS ÖBA öğretmen girişi Haziran 2022 semineri izleme ekranı!

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Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı'nın kurulduğunu da anımsatan Özer, "Öğretmen Bilişim Ağı, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına da katkı sunmaktadır. Gelinen noktada Bakanlığımızca öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda amacımız, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemektir" dedi.



Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, mesleki çalışma programının başarılı geçmesini temenni etti.