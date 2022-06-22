Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü tedavisi var mı? Maymun çiçeği Türkiye'de var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü, neredeyse üç hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in ardından İsviçre ve Avusturya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

ABD'de pozitif sonuç veren ilk maymun çiçeği testi, 18 Mayıs tarihinde Massachusetts'ta yapılmıştı. ABD'deki ikinci vakanın adresi ise, New York oldu.

Maymun çiçeği virüsü daha önce Güney Amerika ülkelerinde hiç tespit edilmedi.



Hafta sonu İsrail'de virüse rastlanmasıyla Asya kıtasında ilk kez maymun çiçeği görüldü.

Avustralya pozitif test sonucu görülen bir diğer ülke.